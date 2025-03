Nečakané slová českého prezidenta Pavla: Európa by mala byť na toto pripravená!

Summit Severoatlantickej aliancie, ktorý sa uskutoční v lete, bude podľa českého prezidenta Petra Pavla zlomom v zaisťovaní bezpečnosti krajín NATO do budúcnosti. Európa by podľa neho mala byť pripravená na scenár, v ktorom na svoju obranu zostane sama. Povedal to v pondelok po mimoriadnej schôdzke najvyšších ústavných činiteľov na Pražskom hrade. Za dôležité označil, aby v základných bezpečnostných otázkach našla zhodu česká vláda aj opozícia.