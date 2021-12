Švédsko opätovne zavedie viacero opatrení, ktoré by mali v krajine pomôcť spomaliť šírenie nového koronavírusu. Ide napríklad o nosenie rúšok vo verejnej doprave, dodržiavanie rozstupov či prácu z domu. S odvolaním na utorňajšie vyhlásenie tamojšej vlády o tom informoval denník The Guardian.

"Vidíme, že vírus sa šíri rýchlejšie, avšak ide zatiaľ o nízke čísla," uviedla švédska premiérka Magdalena Anderssonová. "Musíme spolupracovať, aby sa situácia nezhoršila, preto dnes predstavujeme ďalšie preventívne opatrenia," dodala.

Zdroj: Our World in Data

Ako uvádza švédska verzia portálu The Local, na základe ohlásených opatrení, ktoré začnú platiť od stredy, by zamestnávatelia mali svojim zamestnancom umožniť čo najviac pracovať z domu. Výučba na školách a univerzitách môže stále prebiehať prezenčne, avšak nemalo by v nich dochádzať k zhromažďovaniu veľkého počtu osôb. Reštaurácie a bary by zas mali zabezpečiť, aby sa v ich priestoroch nezhromažďovalo nadmerné množstvo ľudí. Vláda okrem toho žiada občanov, aby si v prostriedkoch verejnej dopravy prekrývali horné dýchacie cesty a na verejnosti dodržiavali rozstupy.

Ak dôjde k zhoršeniu epidemickej situácie a zvýšeniu náporu na nemocnice, vláda prijme ďalšie opatrenia.

Od minulej stredy vo Švédsku platí povinnosť preukazovať sa covidpasom pri vstupe na verejné zhromaždenia a podujatia organizované vo vnútorných priestoroch, na ktorých bude viac ako 100 ľudí.

Švédska vláda v súvislosti s pandémiou COVID-19 nikdy nezaviedla lockdown a spoliehala sa prevažne len na odporúčania pre verejnosť. Hoci Švédsko na rozdiel od mnohých krajín počas pandémie neprijalo tvrdé reštriktívne opatrenia, zaznamenalo nižší počet úmrtí ako väčšina európskych štátov, avšak vyšší než iné škandinávske krajiny.

