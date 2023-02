Je to už dávno, keď ešte vtedajšieho princa Charlesa označil v roku 2009 magazín GQ za najlepšie oblečeného muža sveta. Dnes to tak už určite nie je. Britský kráľ je známy tým, že oblečenie nevyhadzuje a roky ho recykluje. Pri niektorých kúskoch by však mal panovník predsa len prehodnotiť, či sú vhodné na jeho verejné vystúpenia. Prinajmenšom by sa tak vyhol škandálom, aký sa mu podaril pred vyše týždňom počas návštevy mešity.

Britský kráľ Charles III (74). Zdroj: Tavo Mx

Kráľ Charles upútal pozornosť médií a stal sa terčom posmeškov po tom, čo minulý týždeň náhodou odhalil dieru na ponožke počas návštevy londýnskej mešity. Keďže musel dodržať tradíciu a pri vstupe do mešity sa vyzuť, nechtiac celému svetu ukázal svoju deravú ponožku, čo vyvolalo vlnu pohoršenia.

Detailné zábery z jeho módneho prešľapu obleteli celý svet. Na kráľa by sa predsa len patrilo, aby bol jeho odev celistvý bez známok väčšieho opotrebenia. Nebol to však jediný módny prešľap, ktorým si Charles vyslúžil kritiku.

