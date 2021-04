Oficiálne pocty, ako strielanie zo zbraní na pravé poludnie v deň jej narodenín, pritom Alžbeta zrušila už druhý rok po sebe. Najprv v 2020 pre pandémiu koronavírusu a teraz pre smrť milovaného manžela, ktorý jej stál po boku takmer 74 rokov.

Jediné, čo si kráľovná údajne dopraje, bude súkromný obed s najbližšou rodinou. Po dlhom čase má k dispozícii aj svojho vnuka princa Harryho, ktorý pricestoval z Los Angeles do Londýna kvôli pohrebu svojho pradedka.

Kráľovná Alžbeta s rodinou Zdroj: Bettmann

Akési komorné posedenie bude teda dnes určite v pláne, koniec koncov, aj keby nešlo o kráľovskú rodinu ale obyčajnú, asi nikto by nenechal svoju babku osamote, keď má prvýkrát prežiť narodeniny ako vdova. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tak k Harrymu, Williamovi, Kate a Charlesovi pridajú aj ďalší členovia aristokratickej famílie.

Dvojnásobný smútok: V deň pohrebu princa Philipa († 99) zomrel Alžbetin dobrý priateľ, sir Michael Oswald, bývalý manažér kráľovských stajní. Zdroj: Profimedia

Prvýkrát za vyše sedem desaťročí tiež kráľovná nezverejní oficiálny portrét, ako to doteraz mala hlava britskej monarchie každoročne vo zvyku. Smútok bude oficiálne držať až do 23. apríla, teda presne dva týždne od smrti Philipa, no je viac než isté, že žiaľ a prázdnota v jej srdci nezmiznú ešte dlho, dlho po tomto dátume...

Najdlhšie vládnuca britská panovníčka

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>