Informuje o tom vo štvrtok agentúra APA. Najvyššia sedemdňová incidencia (počet infekcií na 100.000 obyvateľov) poukazuje s mierou 99,3 percenta na vekovú kategóriu od 15 až 24 rokov. Priemerný vek novonakazenej osoby bol v 28. kalendárnom týždni (od 12. do 28. júla) 29,6 roka. Pre porovnanie, počas rovnakého obdobia minulého roka bol priemerný vek 37 rokov.

Do akej veľkej miery v súčasnosti koronavírus postihuje mladých, vyplýva aj z aktuálnych údajov rakúskej Agentúry pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES). Z dovedna 2190 prípadov nákazy v 28. kalendárnom týždni sa 935 prípadov (42,7 percenta) týkalo osôb vo veku od 15 do 24 rokov. Vo veku od šesť do 14 rokov ich bolo 119 (5,4 percenta), 36 prípadov (1,6 percenta) sa týkalo detí do šesť rokov.

Kým na začiatku pandémie ohrozoval koronavírus najmä seniorov, táto veková skupina obyvateľstva pri nových prípadoch infekcií prakticky už nehrá žiadnu rolu, píše APA. Minulý týždeň bolo nakazených len 3,4 percenta - teda 84 ľudí - vo veku vyššom než 65 rokov. Súvisí to predovšetkým s tým, že viac než tri štvrtiny všetkých seniorov v Rakúsku boli medzičasom plne zaočkované.

Plne imunizovaných je v súčasnosti 84,6 percenta Rakúšanov vo veku nad 85 rokov. V prípade vekovej kategórie od 75 do 84 je to 83,7 percenta, v kategórii od 65 do 74 rokov 76,8 percenta. Naopak, aktuálne je plne immunizovaných len 20,8 percenta - teda jedna pätina - obyvateľov vo veku od 12 do 24 rokov, píše APA. Jednu vakcínu proti ochoreniu COVID-19 ich prijalo najmenej 40,7 percenta.

Čo sa týka celého obyvateľstva, do 21. júla prijalo 58 percent všetkých Rakúšanov najmenej jednu vakcínu, kým 46,8 percenta malo úplnú imunitu. Nemecký inštitút Roberta Kocha (RKI) vychádza z toho, že k zastaveniu šírenia koronavírusu bez opatrení na hraniciach je potrebná zaočkovanosť alebo zotavenie 80 percent obyvateľstva. V Rakúsku sa deti mladšie než 12 rokov neočkujú, pripomína APA.