Vojna na Ukrajine trvá už tri týždne. Z vojenskej operácie - ako inváziu nazývajú Rusi - sa vykľulo bohapusté zabíjanie civilistov. Vojská sa neštítia dokonca ani útokov na rodiny s deťmi. Ruskú agresiu okúsila na vlastnej koži aj 16-ročná Kaťa so svojou rodinou, ktorá sa dostala pod paľbu nepriateľských vojakov. Ani strach o vlastný život jej nezabránil v tom, aby vlastným telom ochránila svojho 8-ročného brata. Napriek viacerým strelným poraneniam, ako zázrakom prežila. Odvážne dievča zaujalo svojím činom aj ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorý ju poctil návštevou v nemocnici.

Príbeh len 16-ročnej Kateryny Vlasenkovej, z ktorej sa stala v očiach svojej rodiny hrdinka, dojal svet. Keď totiž unikala z Kyjeva so svojou rodinou pred vojnou, dostali sa pod paľbu ruských vojsk. Napriek tomu, že bol ohrozený aj jej život, ani na chvíľu nezaváhala a vlastným telom kryla svojho 8-ročného brata Igora, aby ho ochránila pred guľkami. Sama pritom utržila niekoľko strelných poranení. "Guľky jej prešli chrbtom, rebrami, pľúcami aj nohami," uviedla jej mama Tatiana, ktorá schytala 12 guliek do nôh. „Bola najviac ranená, pretože vlastným telom kryla svojho malého bračeka.“ Igorovi (8), ako sa chlapček volá, zachránila Katka život. Ako zázrakom prežila aj ona.

Zdroj: facebook: Volodymyr Zelenskyj

Pred vojnou už pritom rodina raz utekala z Krymu a ukryla sa v pivnici na okraji Kyjeva. Keď sa situácia vyostrila aj tam, rozhodli sa pokračovať v ceste do bezpečia. „Zbalili sme si všetky veci do auta,“ popísala mama Tatiana. Jeden z ruských vojakov im vraj mal povedať, že môžu odísť, že je to bezpečné. Len čo sa rozbehli, začali na nich ruskí vojaci z inej jednotky páliť.

„Pamätám si, ako mi guľka prešla kolenom, potom som stratila vedomie,“ prezradilo zranené dievča reportérovi televízie NBC Richardovi Engelovi. Jej rodičia ju považovali za mŕtvu. Keď jej braček videl, ako jeho sestra krváca, vybehol z auta a začal na Rusov kričať.

Zdroj: Felipe Dana

Celá rodina skončila po útoku ruských vojakov na jednotke intenzívnej medicíny. Vo štvrtok ich v nemocnici dokonca navštívil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Katie odovzdal obrovskú kyticu bielych a ružových kvetov. „Na TikToku vás všetci podporujú,“ prezradila nakoniec prezidentovi s úsmevom. „Takže okupujeme TikTok?“ pýtal sa Zelenskyj. „Nehovorí sa tam o ničom inom, než o vás,“ dodala Kaťa, ktorú návšteva prezidenta dojala k slzám.