Už niekoľko týždňov kolujú sociálnymi sieťami konšpirácie o Brigitte Macron, ktorá vraj absolvovala operáciu na zmenu pohlavia. Autorkou tejto klebety je podľa francúzskeho magazínu Marianne nezávislá novinárka, ktorá prvý šokujúci článok uverejnila už v septembri v ultrapravicovom denníku Faits et Documents. V článku sa odvoláva na svoju dokumentáciu a odborníkov, ktorí jej prekvapivo dali za pravdu. Výsledok jej „pátrania“ je však poriadne zarážajúci. Brigitte sa údajne narodila ako Jean-Michel Trogneux.

Jean Michael je meno jej brata, ktorý sa narodil v roku 1945, a Trogneux je jej rodné priezvisko. Autorka sa v článku odvoláva na fakt, že po jej bratovi Jeanovi Michaelovi sa akoby zľahla zem a nikto sa k nemu nevie dopátrať. Neskôr, 10. novembra, uverejnila autorka štvorhodinový rozhovor na sociálnu sieť Youtube, ktorý mal takmer pol milióna vzhliadnutí. Po čase však video stiahli.

Ďalšia vlna nenávisti prišla 12. decembra, tentoraz na sociálnej sieti Twitter. Špecialista na konšpiračné teórie Tristan Mendès-France sa pre francúzsky magazín Marianne vyjadril, že „tieto fámy podnietili hlavne radikálni aktéri sociálnych sietí, ktorí sú zvyknutí pohybovať sa v ultrapravicovej sfére“.

Na Twitteri sa za tých pár dní stal hashtag s menom #JeanMichelTrogneux horúcim trendom. Keď si ho totiž zadáte do vyhľadávania, nájde vám fotografie Brigitte, na ktorých je vraj ešte pred operáciou na zmenu pohlavia.

Brigitte serait en fait un certain Jean Michel Trogneux (du nom de jeune fille de Brigitte).

Sur la photo originelle montrée par les partisans de cette théorie et comparée à Brigitte plus âgée, on peut pourtant retrouver Brigitte sur les genoux de sa mère Simone Pujol. pic.twitter.com/L17FCg9zxM