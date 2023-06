Pátranie po ponorke Titan spoločnosti OceanGate stále pokračuje. Kyslík podľa výpočtov vypršal včera do 13.08 hod., no záchranný tím to nevzdáva a dúfa v zázrak. Posádka stratenej ponorky si však musela prejsť počas posledných dní peklom.

Britský forenzný psychiater Sohom Das prehovoril o tom, čo pätica cestujúcich pravdepodobne prežívala počas uväznenia v malom plavidle v hlbinách Atlantiku. Pre britský denník Daily Mail uviedol, že sa posádka nachádza v „intenzívnom emocionálnom zmätku“. Niektorí podľa neho lipnú na nádeji, že ich záchranári nájdu a zachránia ich. „Ale myslím si, že ako čas plynie, začnú si uvedomovať realitu. V určitom bode budú premýšľať o svojich životoch,“ povedal psychiater a dodal, že môžu začať panikáriť a trpieť úzkosťou. „Budú trpieť fyzickými príznakmi od hyperventilácie cez pocit závratu až po bolesti na hrudi,“ dodal.

Vnútro nezvestného plavidla nie je nič pre slabé povahy. V dĺžke necelých siedmich metrov a výške necelých troch sa tiesni päťčlenná posádka. Na každého člena podľa informácií Daily Mailu pripadá iba jedno jediné sedadlo. Všetci cestujúci sú bosí a musia sedieť na podlahe so skríženými nohami oproti sebe. Na celú posádku vychádza iba jedna toaleta. Súčasťou plavidla je aj jedno okno, tým však pasažieri vidia väčšinou len tmu, ktorá v hĺbke niekoľko tisíc metrov pod morom panuje.

Posádka Titanu je nezvestná od nedele. Šance na jej záchranu sú takmer nulové. Zdroj: profimedia

Podľa najnovších informácií vyšlo na povrch, že pasažieri boli pred ponorom varovaní, že by cesta k vraku Titaniku mohla mať za následok fyzické zranenie, podchladenie, emocionálnu traumu, panické ataky v stiesnenom priestore či dokonca smrť. K tomu sa pripája aj bývalý riaditeľ podmorskej medicíny a radiačného zdravia pre americké námorníctvo doktor Dale Molé. Podľa neho je prostredie vnútri plavidla „nepriateľské“. Pre výkyvy teplôt dochádza zrejme k podchladeniu cestujúcich, ale aj hyperventilácii, ktorá môže viesť k panickým atakom a záchvatom.

Britský odborník na psychiku Sohom Das sa vyjadril o možných mukách posádky Titanu. Zdroj: twitter/ Sohom Das

„Sú to veľké preteky s časom o záchranu pasažierov, pokiaľ už nie sú vzhľadom na možné prasknutie tlakovej nádoby mŕtvi,“ uviedol doktor.

Anketa Myslíte si, že ešte posádku Titanu nájdu? Nie, šance už nie sú 54% Áno, verím na zázrak 46% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Molé upozornil aj na to, že veľkým problémom je i oxid uhličitý. „Ak nebude vydychovaný oxid uhličitý odstránený, môže byť v uzavretom priestore toxický. Je to ako dať si vrece cez hlavu. Cestujúci začnú mať pocit dusna a začnú lapať po vzduchu. Potom nasleduje bezvedomie a možno smrť,“ doplnil odborník.

Prečítajte si tiež: