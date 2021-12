Upozorňujeme, že článok obsahuje erotiku a nie je vhodný pre maloletých. Ak však máte viac ako 18 rokov, nech sa páči!

V pozeraní porna s BDSM tematikou, pod ktorú spadá dominancia a submisivita, sadizmus a masochizmus aj rôzne fetiše, skončila naša domovina s 24 percentami dokonca na 13. mieste spomedzi všetkých krajín sveta.

Na to, či sú Slováci skôr konzervatívnejší alebo sexuálne otvorenejší národ, sme sa opýtali aj slovenskej profesionálnej dominy Madam Simony (40), podľa ktorej je sadomaso na Slovensku oveľa populárnejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Jej služby vyhľadávajú prevažne zadaní či ženatí muži vo veku od 20 do 60 rokov, ktorí hľadajú sexuálne uspokojenie mimo svojej spálne. „Ženy chodia zriedka a len v sprievode svojho partnera,“ dodala.

Podľa jej slov prevažujú medzi Slovákmi skôr submisívni než dominantní muži. „Muži sa menia a chcú, aby sa o nich žena po sexuálnej stránke postarala, čo sa mi zdá uletené," zhodnotila pre Plus JEDEN DEŇ Madam Simona, ktorá sa ako profesionálna domina živí už vyše štyri roky. A s akými sexuálnymi túžbami za ňou muži prichádzajú? „Mnohí z nich majú fetiš na silonky, pekné topánky a ženské nohy. No veľmi obľúbené a časté sú aj análne hry, klinik či CBT – mučenie penisu a semenníkov. Popritom túžia byť zviazaní či zabalení do fólie, z ktorej im trčia len genitálie," uviedla sympatická čiernovláska.

Zdroj: © Madam Simona

Okrem obľúbených praktík sa u Slovákov stretáva aj s tými bizarnejšími, na ktoré už treba ozaj silný žalúdok. „Aj pre mňa, ako profesionálnu dominu, je stále bizarné, ak niekto príde s tým, že túži po kaviári (pozn. redakcie: hra s fekáliami). Ešte horšia je túžba sexu so zvieratami alebo kastrácia. Občas príde niekto s požiadavkou, či by som mu neodrezala semenníky, prípadne ho urobila neplodným. Ani jednu z týchto praktík však nerobím," dodala na záver Madam Simona, ktorú jej práca baví a napĺňa. Podľa nej sú Slováci čoraz viac sexuálne otvorenejší avšak mnohí sa o svojich túžbach hanbia povedať svojmu partnerovi, čo ich nakoniec vedie k tomu, aby svoje fantázie skúšali napĺňať mimo vlastnej spálne.

O samotný sex pritom vôbec nejde. Ten by ste v jej repertoári hľadali ozaj márne. "Sex a podobné veci patria do spálne s partnerom. Domina má byť záhadná a rafinovane sexi," uvádza na pravú mieru Simona odetá v latexovom korzete. Podľa jej skúseností má však porno dosah aj na požiadavky a fantázie mužov, ktorí k nej prichádzajú. "Mnohým sa páčia veci, ktoré v porne vyzerajú vzrušujúco avšak si neuvedomujú, že v skutočnosti tieto praktiky skutočne bolia," dodala na záver Simona, ktorá nás nechala nahliadnuť do svojej mučiarne.