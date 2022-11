Informáciu o tom, kto naposledy videl Aarona živého, uverejnil web TMZ. Mladšieho brata Nicka zo skupiny Backstreet Boys údajne navštívila v piatok v skorých ranných hodinách polícia a dvere jej otvorila domáca. Keď ich Aaron začul, zakričal, nech ho nikto neotravuje a aj domácej povedal, aby ho nechala osamote. Len pár dní pred smrťou pritom ponúkol svoj dom na predaj a zverejnil aj fotografie z interiéru a vane, v ktorej ho nakoniec našli mŕtveho.

Aaronov dom v Los Angeles. Zdroj: Profimedia.sk

Celý piatok tak nikto o spevákovi nevedel a v sobotu ráno sa domáca vybrala za Aaronom spýtať sa ho, či nechce kávu. Vraj počula za dverami psa, ktorý sa išiel zblázniť. Keď otvorila dvere, našla Aaronovo telo vo vani. Podľa zápachu a neprirodzenej farby vody malo byť telo mŕtve už dlhšie.

Aaron Carter zomrel vo svojom dome. Zdroj: Shutterstock

Podľa dispečerov v sobotu ráno na pohotovosť volala "ženská kričiaca o pomoc", ktorá mala byť podľa polície domáca. V dome sa našlo niekoľko plechoviek so stlačeným vzduchom, od ktorých bol spevák zrejme závislý, a tiež lieky na predpis. Blízki pochybujú o možnosti, že išlo o samovraždu.

V 90. rokoch bol Aaron Carter podobným miláčikom dievčat ako v uplynulých rokoch Justin Bieber. Zdroj: instagram

Zlé vzťahy so susedmi

Americký denník Daily Mail uvádza, že spevák nemal dobré vzťahy so susedmi a najradšej by ho vo svojej štvrti neboli nevideli. „Som smutný, ako to dopadlo a že zomrel. Aaron mal problémy s niekoľkými susedmi na ulici. Minimálne traja z nich na neho zavolali políciu. Bol proste arogantný a myslel si, že je lepší ako ostatní. Chválil sa tým, že má lepšie autá a jeho dom je najväčší v celej štvrti. Často sa hádal aj so svojou priateľkou. Niekoľkokrát ju vymkol a ona kričala, aby ju pustil dnu," vyjadril sa jeden zo susedov.

Bratia Nick a Aaron Carterovci v roku 2000. Zdroj: Getty Images

Závislosť a duševné choroby

Spevák Nick Carter z Backstreet Boys sa k smrti svojho mladšieho brata vyjadril slovami: „Niekedy chceme niekoho alebo niečo obviniť zo straty. Ale pravdou je, že závislosť a duševné choroby sú tu skutočným darebákom. Môj brat mi bude chýbať viac, ako si ktokoľvek kedy uvedomí. Milujem ťa, Chizz. Teraz máš šancu mať konečne pokoj, aký si tu na zemi nikdy nenašiel... Bože, prosím, postaraj sa o môjho bračeka.“

Aaronova príčina smrti však zostáva stále nejasná, nenašiel sa žiadny odkaz, ktorý by nasvedčoval, že išlo o samovraždu a rovnako ani žiadne stopy po súboji alebo pokuse o vraždu. Výsledky toxikológie môžu byť známe až o niekoľko mesiacov.