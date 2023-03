"Putinovo vyhlásenie o umiestnení taktických jadrových zbraní v Bielorusku je krok smerom k vnútornému narušeniu stability tejto krajiny," napísal na Twitteri tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov.

Takisto to podľa jeho slov v bieloruskej spoločnosti maximalizuje úroveň negatívneho vnímania i verejného odmietania Ruska a Putina. "Kremeľ vzal Bielorusko za jadrového rukojemníka," dodal.

putin’s statement about placing tactical nuclear weapons in Belarus – a step towards internal destabilization of the country – maximizes the level of negative perception and public rejection of russia and putin in Belarusian society. The kremlin took Belarus as a nuclear hostage.