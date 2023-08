Baba Vanga sa narodila v roku 1911 v Bulharsku. Keď mala 12 rokov, postihlo ju obrovské nešťastie, pri ktorom nadobro prišla o zrak. K udalosti došlo počas silnej búrky, ktorá vyčíňala v dedine, v ktorej žila. Tornádo ju malo zaniesť preč z dediny a pre nahromadený piesok v očiach oslepla. Vtedy sa podľa nej začali jej jasnozrivé vízie. Otvorila sa jej cesta do sveta proroctiev, ktoré sa neraz naplnili.

Boli jej vízie skutočné alebo nie? Túto otázku si aj 25 rokov po jej smrti kladú mnohí. Niektoré z jej desivých proroctiev sa splnili presne do bodky, v iných sa Vanga pomýlila v dátume, ako napríklad pri útoku z 11. septembra, a niektoré jej proroctvá sa nenaplnili vôbec. V roku 2021 mali byť podľa bulharskej jasnovidky prezidenti dvoch svetových veľmocí vo veľkom nebezpečenstve. Ruský prezident Vladimir Putin mal umrieť pri atentáte a bývalý prezident USA Donald Trump mal zas prísť o sluch. Nič z toho sa však nakoniec nestalo.

Čo nás čaká v roku 2024?

I keď sa Vanga občas zmýlila v dátume, proroctvá na roky sa plnia s veľkou pravdepodobnosťou. Jej vízie siahali až do roku 5024. V nasledujúcom roku by sa mal nájsť liek na rakovinu a zbaviť ľudstvo tejto choroby, ktorá zabíja milióny po celom svete. Podobne na tom bude aj Alzheimerova choroba, pretože Vanga tvrdí, že v nasledujúcom roku príde liek, ktorý vylieči aj túto diagnózu.

Podľa predpovedí známej jasnovidky by sa mal práve rok 2024 stať osudným ruskému prezidentovi. Vladimira Putina by mal zavraždiť niekto z jeho radov, čo vyvolá obrovskú vlnu problémov. Čo sa Európy týka, máme sa pripraviť na časté teroristické útoky zo strany Islamského štátu.

Okrem iného by mala vo svete nastať globálna kríza spojená s tou hospodárskou. Prekvitať by mali aj silné kybernetické útoky a Donald Trump by mal mať problémy s ochorením mozgu. Kompletný zoznam proroctiev Baby Vangy nájdete v galérii »