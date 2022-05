Moldavsko je v NEBEZPEČENSTVE: Podľa Británie by mala byť krajina vybavená podľa štandardu NATO ×

Spojené kráľovstvo začalo so spojencami rozhovory o dodávkach modernej výzbroje Moldavsku, aby sa mohlo chrániť pred Ruskom. Uviedla to britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová s tým, že táto krajina by mala byť vybavená na úrovni štátov NATO. Informovali o tom v sobotu na svojich weboch televízia BBC a denník The Guardian.