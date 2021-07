Viac ako 3 000 prémiových značiek so zľavou až do 80 % na jednom mieste! Áno, čítate správne. Tajná módna komunita Best Secret, v ktorej členstvo je skutočným privilégiom, prichádza na Slovensko.

Dovolenková sezóna sa pomaličky rozbieha a letné horúčavy udreli plnou silou. Mnohí z vás nemali s bleskovým príchodom leta šancu na výmenu šatníka a pobehovanie po obchodoch je zrejme to posledné, čo sa človeku v týchto horúčavách robiť chce. My vám však prinášame jednoduché a zároveň exkluzívne riešenie!

Staňte sa členom uzavretej komunity Best Secret, ktorá ponúka viac ako 3 000 módnych značiek z celého sveta so zľavou až do 80 %.

Chcete si obohatiť šatník o letné kúsky a neviete, kde začať? Inšpirujte sa novou kolekciou od svetoznámych návrhárov na Best Secret. Zdroj: Best Secret

Len pre vyvolených

Už z názvu je jasné, že Best Secret nie je len taký obyčajný internetový obchod s oblečením. Jedno z najprísnejších tajomstiev módneho sveta otvára konečne brány aj na Slovensku a my vám ponúkame exkluzívnu možnosť stať sa jeho súčasťou. Dostať sa do uzavretej komunity, ktorá je rajom módnych značiek, totiž nie je len tak. Predsa len, aj do tých najlepších klubov vás musí niekto pozvať.

Aby ste sa stali členom, musíte dostať pozvánku. Pozor! Počet pozvánok do Best Secret je obmedzený, preto je pozvanie skutočné privilégium. Čitatelia denníka Plus JEDEN DEŇ však majú to šťastie a každý, kto sa zaregistruje na Best Secret, dostane jednu limitovanú pozvánku, ktorá vás dostane do módneho raja tých najlepších značiek, ktoré mimochodom milujú celebrity z celého sveta. Horíte nedočkavosťou a chcete vedieť, aké výhody vám členstvo v tejto módnej komunite prinesie? Tak čítajte ďalej!

V jednoduchosti je krása! Na Best Secret nájdete vhodné oblečenie na každú príležitosť. Zdroj: Best Secret

Byť členom sa oplatí

Viac ako 3 000 prémiových značiek pre mužov, ženy a deti na jednom mieste. V tejto uzavretej módnej komunite si príde na svoje každý bez ohľadu na vek, pohlavie, to, z akej krajiny pochádza či farbu pleti. Best Secret ponúka každému milovníkovi módy na výber z tých najväčších trendov vo svete, ale aj basic kúskov na každodenné nosenie. Byť členom tejto módnej komunity sa však oplatí byť z viacerých dôvodov.

Azda každému z nás sa už stalo, že po únavnom blúdení po internete ste konečne natrafili na kus oblečenia, ktorý ste hľadali. Po zadaní veľkosti či farby vám však na stránke vybehlo oznámenie, že produkt nie je na sklade a jeho dodanie bude trvať niekoľko týždňov. Niečo podobné sa vám na Best Secret stať nemôže. Oblečenie, ale aj doplnky, ktoré ponúkajú, majú totiž poctivo uložené na sklade. Členstvo vám tiež zaručuje rýchle dodanie tovaru a v prípade, že by vám oblečenie nesadlo, aj jeho vrátenie zadarmo.

Ľahké biele šaty a elegantné sako - ideálna kombinácia na letné večery! Zdroj: Best Secret

Prémiové značky na jednom mieste

Využite toto privilégium čím najskôr. Mať prístup k svetovým módnym značkám so zľavou až do 80 % kdekoľvek a kedykoľvek je príležitosť, ktorú si nemôžete dať ujsť. Best Secret ponúka skutočný poklad módnych výrobkov, ktorým odoláte len ťažko a široký sortiment oblečenia naplní túžby aj toho najnáročnejšieho zákazníka.

V uzavretej spoločnosti máte na výber zo značiek módnych domov, ako sú Dior, Replay, Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Esprit či Escada. Na svoje si prídu aj tí športovo zdatnejší, ktorí si môžu vybrať zo širokej ponuky športového oblečenia značky Nike, Puma či Adidas. Čo je najlepšie, byť členom uzavretého módneho sveta znamená aj kopu výhod, o ktorých sa vám ani nesnívalo. Best Secret sa svojim zákazníkom prispôsobilo aj počas pandémie koronavírusu, keď väčšina z nás uprednostnila prácu z pohodlia domova. Vyliezť z postele a prezliecť sa z pyžama do pohodlného „office looku“ na doma nebolo nikdy jednoduchšie. Ako sme už spomenuli, Best Secret je módny raj na plnenie túžob každého milovníka módy.

Na Best Secret nájdete prémiové značky na jednom mieste. Zdroj: Best Secret

Letná sezóna 2021

Aj keď počasie bolo na jar ako na hojdačke a predpovede odborníkov sa neustále rozchádzali, na jednom sa predsa len zhodli - leto bude tohto roku mimoriadne horúce. Pracovať v tropických teplotách, ktoré dorazili aj na Slovensko, nie je žiadna zábava, predovšetkým, keď sa v tom, čo máte oblečené, necítite komfortne. Počas pandémie koronavírusu však módni návrhári nezaspali na vavrínoch a usilovne pracovali na tohtoročných letných kolekciách. A čo je lepšie ako táto magická kombinácia uzavretej komunity a najnovších modelov na jednom mieste ? Vďaka Best Secret si rýchlo a prehľadne nájdete to, po čom vaše srdce túži. Či sú to krátke koktailové šaty na teplé letné večery, elegantné modely do kancelárie alebo v prípade, ak ešte stále pracujete z domu, aj ležérne outfity na doma.

Tak na čo ešte čakáte? Pozvánky do Best Secret sa rýchlo míňajú. Využite toto privilégium stať sa súčasťou tajnej módnej komunity, kým nebude neskoro!