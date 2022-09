Poľsko neotvorí svoje hranice pre Rusov utekajúcich pred čiastočnou mobilizáciou, ktorú v stredu vyhlásil šéf Kremľa Vladimir Putin. Uviedol to v piatok námestník poľského ministra vnútra, informuje agentúra DPA.

"Nedáme plošné povolenie na to, aby skupiny Rusov vstupovali do Poľska; a to ani tým, ktorí tvrdia, že utekajú pred mobilizáciou," povedal pre poľský verejnoprávny rozhlas viceminister vnútra Maciej Wasik.

Zdôraznil, že s ohľadom na národnú bezpečnosť Poľska nemožno otvoriť hranice krajiny pre všetkých Rusov, ktorí sa chcú vyhnúť odvodu do armády a vyslaniu do bojov na Ukrajine.

Podľa Wasika totiž nemožno vylúčiť riziko, že by sa takýmto spôsobom mohli dostať do Poľska osoby pracujúce pre ruské tajné služby. Podľa neho neexistujú spôsoby na rýchle odhalenie takýchto osôb.

Poľsko bude preto azylové žiadosti Rusov posudzovať len na individuálnej báze. Právo na udelenie azylu budú mať len tí ruskí občania, ktorí budú môcť dokázať, že im vo vlasti hrozí pre ich politické názory prenasledovanie alebo mučenie.

Pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko už avizovali, že nebudú poskytovať azyl ruským občanom, ktorí odchádzajú do zahraničia po vyhlásení čiastočnej mobilizácie.

Európska únia ako celok sa zatiaľ na spoločnom prístupe k utekajúcim Rusom nezhodla. V pondelok (26.9.) budú o tom na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli rokovať veľvyslanci 27 členských krajín EÚ.

EÚ zdôraznila, že žiadosti Rusov o udelenie azylu by sa mali posudzovať individuálne. Mali by sa pri tom brať do úvahy nielen základné práva a zákony týkajúce sa azylového procesu, ale aj geopolitické faktory a bezpečnostné riziká, píše agentúra DPA.