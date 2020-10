Šéfovia diplomacií 27 členských krajín EÚ sa dnes stretli na zasadnutí Rady pre zahraničné veci v Luxemburgu.

Dvadsaťsedem ministrov členských krajín EÚ sa tam dohodlo, že začnú s prípravou opatrení na základe návrhu, ktorý minulý týždeň pripravilo Francúzsko s Nemeckom, píše AFP s odvolaním sa na tri rôzne zdroje. Tieto dve krajiny podľa AFP tvrdia, že Rusko je zodpovedné za augustovú otravu Navaľného nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok.

Otravený právnik a aktivista Navalnyj Zdroj: twitter

Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) 6. októbra potvrdila, že v skúmaných vzorkách odobratých Navaľnému boli nájdené stopy látky zo skupiny novičok. K rovnakým výsledkom dospeli aj laboratóriá v Nemecku, Francúzsku a vo Švédsku.

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.

Rusko akýkoľvek podiel na Navaľného otrave popiera.