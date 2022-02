"Ruské okupačné sily sa pokúšajú zmocniť Černobyľskej atómovej elektrárne. Naši muži sú ochotní položiť svoje životy, aby sa (jadrová) tragédia z roku 1986 nezopakovala. Informoval som už švédsku premiérku. Ide o vyhlásenie vojny celej Európe," napísal na sociálnej sieti Twitter ukrajinský prezident.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.