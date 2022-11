Hovorca poľskej vlády Piotr Müller tieto informácie bezprostredne nepotvrdil, avšak uviedol, že vrcholní predstavitelia krajiny sa zišli na mimoriadnom zasadnutí v súvislosti s "krízovou situáciou". Zasadnutie členov vládneho brannobezpečnostného výboru a tiež Úradu národnej bezpečnosti (BBN) zvolali premiér Mateusz Morawiecki a prezident Andrzej Duda.

Na miesto útoku majú podľa portálu blesk.cz mieriť zástupcovia poľskej armády. Na schôdzke sú okrem premiéra ministri obrany, vnútra, spravodlivosti, šéf rezortu zahraničia a minister, ktorý má na starosti tajné služby.

Poľské médiá uviedli, že dve osoby prišli o život v utorok popoludní po tom, čo ruská raketa zasiahla sušičku obilia v obci Przewodów neďaleko hraníc s Ukrajinou.

❗️Polish media report the fall of missiles on the territory of Poland



An explosion occurred at a grain drying plant in Przewodow (10 kilometers from the border with Ukraine). According to the fire service, two people were killed.

1/2



📰 Kurier Lubelski pic.twitter.com/R7jXW7SlHh