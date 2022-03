Zastupiteľstvo na sociálnej sieti Facebook napísalo, že Jurij Illič Prylypko zomrel, keď sa ľuďom pokúšal pomôcť "chlebom a liekmi". Zastupiteľstvo však neuviedlo, kedy sa tak stalo. Prylypka vo svojom vyhlásení označilo za "hrdinu".

One more #crime against humanity that #russians committed. They killed Yuriy Prilipka, the head of the #Gostomel District and two other men, while they're handing out bread and meds. #StopRussia #StopPutinNow pic.twitter.com/FsBiKIyuPC