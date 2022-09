Panovníčke odporučili ostať pod lekárskym dohľadom, oznámil vo štvrtok Buckinghamský palác. Znepokojenie v tejto súvislosti vyjadrila aj britská premiérka Liz Trussová, informuje TASR na základe správ agentúry AFP.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.