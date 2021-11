Kabinet schválil svoju demisiu na mimoriadnej schôdzi deň po zavŕšení ustanovujúcej schôdze novej Poslaneckej snemovne zvolenej v októbrových parlamentných voľbách.

Veřejně jsem slíbil, že uděláme polistopadový rekord v podání demise. To se stalo. Včera ve 22.35 hodin skončila ustavující schůze nově zvolené sněmovny a dnes ráno naše vláda podala demisi podle ustanovení Čl. 73 odst. 2 Ústavy České republiky. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 11, 2021

"Akceptujeme, že vyhrala päťkoalícia, ktorá má 108 poslancov," povedal po rokovaní vlády Babiš, pričom však pripomenul, že jeho hnutie ANO získalo vo voľbách vôbec najviac mandátov.

Babiš odmietol tvrdenia, že by krajinu odovzdával budúcemu premiérovi Petrovi Fialovi z ODS v zlom stave. Zdôraznil, že ČR je v súčasnosti šiestou najmenej zadlženou krajinou v Európskej únii.

"Vždy som pracoval pre štát s rovnakým nasadením ako pre svoju bývalú firmu," vyhlásil Babiš na tlačovej konferencii po mimoriadnom rokovaní kabinetu.

Prezident Miloš Zeman by mal v súlade s ústavou po prijatí demisie poveriť dosluhujúcu vládu dočasným výkonom funkcie až do vymenovania nového kabinetu. Babišova vláda plánuje ešte v piatok ráno rokovať o prijatí ďalších proticovidových opatrení, pripomína iDNES.

"Opatrenia, ktoré by sme mali schváliť zajtra, môžu byť celkom zásadné," povedal Babiš. Konkrétne zmeny však nepredstavil a povedal len to, že majú motivovať ľudí, aby sa dali zaočkovať.

Odchádzajúci predseda vlády sa s hospitalizovaným prezidentom Zemanom plánuje stretnúť v priebehu budúceho týždňa.

Poslanci novozvolenej dolnej komory českého parlamentu si na ustanovujúcej schôdzi vybrali za svoju predsedníčku Markétu Pekarovú Adamovú. Kandidátka koalície SPOLU (ODS, KDÚ-ČSL a TOP 09) Pekarová Adamová (TOP 09) dostala v stredajšej tajnej voľbe 102 poslaneckých hlasov zo 122 odovzdaných.

Koaličnú zmluvu už podpísali v pondelok zástupcovia všetkých strán vznikajúcej vládnej koalície – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN aj Pirátov. V prípade Pirátov však musí podpis predsedu Ivana Bartoša dodatočne potvrdiť rozhodnutie celoštátneho fóra strany. Predstavitelia rezortných tímov Pirátov momentálne pripravujú podklady na diskusiu, ktorá bude vnútrostraníckemu hlasovaniu predchádzať. Diskusia by mala potrvať do piatka rána a následné hlasovanie do pondelka večera.