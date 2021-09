Britský konzervatívny komentátor Piers Morgan, ktorý sa preslávil ako náhradník moderátora Larryho Kinga v americkej televízii CNN, podpísal zmluvu so spoločnosťou News Corp a Fox News Media. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.

Morgan naposledy moderoval rannú šou v britskej televízii ITV. Tú však opustil po tom, ako stanica dostala rekordných 50.000 diváckych sťažností na jeho zaujatosť voči manželke britského princa Harryho. Piers Morgan sa pustil do vojvodkyne zo Sussexu v reakcii na rozhovor, ktorý Meghan a Harry poskytli americkej moderátorke Oprah Winfreyovej. V ňom Meghan obvinila kráľovskú rodinu z rasizmu.

Zdroj: Jordan Strauss

"Morgan je moderátor, ktorého chce každý kanál, ale bojí sa ho najať... Piers je vynikajúci moderátor, talentovaný novinár a hovorí to, čo si ľudia myslia a cítia," povedal mediálny magnát Rupert Murdoch, ktorí vlastní spoločnosť News Corp.

Pripravovaná relácia dostane od začiatku nového roka miesto v hlavnom vysielacom čase na britskej stanici talkTV. Okrem toho pôjde aj na austrálskej stanici Sky News Australia a dostupná bude tiež na internetovej platforme FOX Nation.

"Moja nová relácia bude predstavovať nebojácne fórum pre debaty a rozhovory, ktoré naštartujú širšiu diskusiu," povedal Morgan.

Moderátor okrem toho oznámil, že bude písať komentáre pre britský bulvárny denník The Sun a pre americký The New York Post.