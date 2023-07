Medvedev opäť prilieva do ohňa: Z vojny sa môže stať TRVALÝ KONFLIKT, jadrové zbrane budú... ×

Ruský exprezident a súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev vyhlásil, že konfrontácia Moskvy so Západom potrvá celé desaťročia a že z vojny na Ukrajine by sa mohol stať trvalý konflikt. V pondelok to uviedla agentúra Reuters, informuje TASR.