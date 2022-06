Manželstvá homosexuálnych párov v Česku? Zeman má na to JEDNOZNAČNÝ názor! ×

Český prezident Miloš Zeman by vetoval zákon umožňujúci uzatvárať manželské zväzky osobám rovnakého pohlavia, ak by bol takýto zákon prijatý. Naopak ústavné definovanie manželstva ako zväzku muža a ženy by podporil. Prezident to vyhlásil počas utorkovej návštevy maďarskej prezidentky Katalin Novákovej v Prahe. TASR o tom informovala na základe informácií od portálu iDNES.cz.