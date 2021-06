Vo viacerých indických štátoch zaznamenali prípady nakazenia variantom koronavírusu SARS-CoV-2 - B.1.617.2, ktorý v Indii vyvolal druhú vlnu pandémie. Podľa denníka The Hindustan Times bol tento variant pomenovaný delta plus a nateraz bolo detegovaných v asi 20 prípadoch.

Ministerstvo zdravotníctva štátu Maháraštra informovalo, že nový variant je predmetom sekvenovania. Zatiaľ ho však ešte nekvalifikovali ako variant vyvolávajúci obavy. Dr. Randíp Guleria v rozhovore pre televíziu NDTV upozornil, že zmutovaná verzia agresívnejšieho kmeňa B.1.617.2, ktorá v Indii spôsobila druhú vlnu pandémie, prechádza v tzv. hrotovej bielkovine (spike protein) ďalšou mutáciou, označenou ako K417N. A tá by sa, "ak sa nepodchytí včas", mohla stať variantom vyvolávajúcim obavy.

Varoval, že India by mohla zaznamenať rýchlejší nárast počtu infikovaných, ak sa nebudú dodržiavať opatrenia na zastavenie alebo obmedzenie šírenia infekcie. Dr. Rahúl Pandit, ktorý je členom štátnej pracovnej skupiny pre epidémiu, podľa denníka The Times of India uviedol, že "každý nový zaujímavý variant sa môže stať variantom vyvolávajúcim obavy".

Koncom marca bol v Indii objavený nový variant koronavírusu s dvojitou mutáciou. Tento variant je nákazlivejší než "bežný" koronavírus SARS-CoV-2, ktorý bol prvýkrát identifikovaný v čínskej provincii Wu-chan začiatkom minulého roka. Predtým boli známe britský a brazílsky variant koronavírusu, ktoré sa tiež vyznačovali vyššou infekčnosťou v porovnaní s variantom koronavírusu, ktorý sa rozšíril z Číny. V Indii bolo doteraz koronavírusom infikovaných takmer 30 miliónov ľudí. Počet úmrtí na chorobu COVI-19 dosiahol v nedeľu 386.713.