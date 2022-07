Mala by Ukrajina vstúpiť do EÚ a NATO? Česi v tom majú JASNO, AHA, čo si myslia!

Vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) podporuje 58 percent Čechov, viac ako štvrtina je proti. Vyplýva to z prieskumu, ktorý od konca marca do začiatku mája uskutočnilo Centrum pre výskum verejnej mienky (CVVM).