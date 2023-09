Maďarsko je pohoršené filmom, ktorý vysielajú vo Švédsku: Naozaj toto púšťate deťom v školách?! ×

Švédsko robí všetko pre to, aby zabránilo Maďarsku ratifikovať jeho vstup do Severoatlantickej aliancie. Vyhlásil to v stredu šéf úradu vlády Gergely Gulyás v súvislosti s protimaďarským dokumentom, ktorý premietajú na švédskych školách.