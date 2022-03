Francúzsko podľa jeho slov preto poslalo vyše 1500 vojakov do Pobaltia a do Rumunska. "Dnes sme po boku ukrajinského i ruského ľudu, ktorý je proti vojne," vyjadril sa francúzsky prezident a doplnil, že aj naďalej chce zostať v kontakte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Musíme predísť rozšíreniu konfliktu," podčiarkol Macron.

Francúzsky líder zdôraznil, že nejde o konflikt NATO a Ruska, ako to niektorí dezinformátori interpretujú. Takisto odmietol tvrdenia ruskej strany, že na Ukrajine vládnu nacisti.

"Je to urážka. Ruskí lídri útočia na pamiatku holokaustu na Ukrajine rovnako ako na zločiny Stalina v Rusku. Táto vojna má ducha pomsty, ktorý by rád poslal Európu späť do jej najtemnejších hodín," povedal francúzsky prezident.

"Ukrajina, EÚ ani NATO nechcú vojnu. Rusko nebolo vyprovokované, Rusko je agresorom," zdôraznil a poukázal na to, že o diplomatické riešenie konfliktu sa snaží už od roku 2017. Macron pripustil, že vojna bude mať negatívny ekonomický vplyv na Francúzsko i Európu, pretože je veľa priemyselných odvetví závislých od dodávateľov z Ruska.

Očakáva preto zdražovanie niektorých produktov a zvyšovanie cien energií. Preto poveril francúzskeho premiéra Jeana Castexa vypracovaním plánu na prípravu na tieto ekonomické dôsledky.

