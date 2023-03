Macron v súvislosti s plánovaným krokom uviedol, že "zakotví slobodu žien rozhodnúť sa pre interrupciu a bude formálnou zárukou, že toto právo nič a nikdy nemôže obmedziť, pretože to bude nezvratné".



Francúzske Národné zhromaždenie už vlani v novembri hlasovalo za ústavnú zmenu súvisiacu s interrupciami, avšak nerozhodlo o časovom rámci. Interrupcie boli v krajine dekriminalizované v roku 1975, pripomína AFP.

Ďalšie zákony, ktoré boli neskôr prijaté, sa zamerali na to, aby boli potraty bezpečné, anonymné a bezplatné. Podľa asociácií podporujúcich práva žien na interrupciu však ženy často čelia v tejto veci predsudkom a nepriateľským reakciám.



A universal message of solidarity to all women who today see this right violated: France will engrave in its Constitution the freedom of women to have recourse to abortion.