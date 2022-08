Orient Express jazdil od roku 1883 z Paríža do dnešného Istanbulu. Veľmi rýchlo sa stal legendou a vyhľadávaným spojom. Očaril aj umelcov. Stačí spomenúť Agathu Christie, ktorá vlakom sama cestovala a neskôr jej poslúžil ako kulisa k detektívke Vražda v Orient Expresse. Van Helsing sa ním vydal zničiť grófa Draculu. James Bond prežil v kupé vlaku románik s krásnou Ruskou.

„Cestovať vlakom znamená vidieť prírodu a ľudí, mestá, kostoly a rieky. Znamená to vidieť život,“ povedala spisovateľka Agatha Christie, ktorú jazda Orient Expressom nadchla.

Zdroj: Veselsky Michalchaela

Teraz si môžete dopriať jazdu Venice Simplon-Orient-Expressom, ako sa vlak v dnešnej prevádzke volá, aj vy! Teda ak sa finančne cítite na prepych a luxus, ktorý ponúka.

Vlak prevádzkuje spoločnosť Belmond. Na jej stránke sme zistili, že lístok z Budapešti do Paríža či Londýna stojí od 8 800 britských libier, čo je v prepočte 10 450 eur. A to je iba jazda v základnom kupé! Za najluxusnejšiu si, samozrejme, ešte priplatíte. O niečo lacnejšie vás bude stáť cesta z Prahy do rovnakých destinácií. Tá sa totiž začína na sume 3 353 libier, čo je v prepočte 3 982 eur. A to podľa zverejnených údajov budú stáť lístky v roku 2023 raz toľko!

Čo všetko za túto cenu dostanete? Čítajte ďalej! Je to paráda!