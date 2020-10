Navrhol tiež prepustiť z práce tých vysokoškolských pedagógov, ktorí sa na univerzitách správajú "podlo". Lukašenko pritom podľa agentúry Interfax dodal, že na strane protestujúcich je menšina pedagógov.

Lukašenko opakovane upozorňuje na fakt, že na protivládnych protestoch sa zúčastňuje veľa mladých ľudí a študentov. Pred týždňom odvolal rektorov troch univerzít, ktoré sa stali centrami protestnej činnosti študentov. Lukašenko tvrdil, že odvolaní rektori sú na vine tomu, že študenti idú protestovať.

Lukašenko sa obrátil aj na rodičov protestujúcich školákov a študentov a žiadal ich, aby "vzali svoje deti z ulice", aby "to potom nebolelo". Avizoval, že "s tými ostatnými (účastníkmi protestov) to vybavíme vo všetkej prísnosti, podľa zákona". Protesty v Bielorusku trvajú už 80 dní - od 9. augusta, keď sa tam konali prezidentské voľby, za víťaza ktorých bol Lukašenko vyhlásený.

Jeho súperi a opozícia s týmto verdiktom volebnej komisie nesúhlasia a tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované. V utorok vo svojom príhovore na porade o príprave 6. bieloruského ľudového zhromaždenia Lukašenko žiadal, aby v jeho mene na univerzity odkázali, že ten študent, ktorý sa zúčastňuje na nepovolených zhromaždeniach, prichádza o právo byť študentom.

"Prosím, poslať ich preč (zo školy) - časť do armády, iných na ulicu. Nech si po nej chodia, ale musia byť vylúčení z vysokej školy," naliehal Lukašenko podľa agentúry BelTa.

Vyhlásil, že organizátori protestov v Bielorusku prešli siedmimi alebo ôsmimi etapami "podľa príručky farebných revolúcií" a zostalo im z nej len veľmi málo. Podľa Lukašenka sa demonštranti zradikalizovali a začali proti vedeniu krajiny viesť "nie informačnú vojnu, ale teroristickú". Musíme to zastaviť, uviedol bieloruský vodca.

V súvislosti s ultimátami a výzvami na štrajk Lukašenko vyhlásil, že "nikoho netreba prosiť a presviedčať, keďže je to zbytočné". Vysvetlil, že "v lepšom prípade" protestujúcich "iba zaženieme do skrýše, odkiaľ aj tak zase vylezú". "Nech sa (sami) rozhodnú, kde a ako chcú žiť a čo chcú robiť," apeloval Lukašenko.

So spomínaným ultimátom pre vedenie krajiny prišla bývalá kandidátka prezidentských volieb Sviatlana Cichanovská, ktorá Lukašenka vyzvala, aby do 25. októbra odstúpil z funkcie, zastavil násilie voči demonštrantom, nariadil prepustiť politických väzňov a vypísal nové voľby.

Lukašenkov režim tieto požiadavky nesplnil, a tak opozícia vyzvala svojich prívržencov vstúpiť do štrajku. Kým nezávislé weby informujú o lokálnych štrajkoch a protestných akciách jednotlivcov či pracovných kolektívov, vedenie krajiny tvrdí, že štrajk sa nekoná.

Bieloruský premiér Roman Holovčenko podľa agentúry TASS v utorok vyhlásil, že situácia v priemyselných podnikoch je pokojná. Dodal, že opozícii jej plány so štrajkom vyšli.

Dodal, že výzvy na zastavenie výroby "hrajú do kariet" iba konkurentom bieloruských výrobcov. Varoval, že pokusy o narušenie technologických procesov v nebezpečných odvetviach sa budú prísne trestať, pretože neplánovaná odstávka by mohla viesť k technologickej havárii spôsobenej človekom.

Zamestnanci mnohých veľkých štátnych priemyselných firiem informovali nezávislé médiá, že ich nadriadení na nich vyvíjajú tlak, aby sa nezapájali do štrajkov, pričom sa vyhrážajú odobratím prémií či výpoveďou. Mnohí z ľudí, ktorí sa zúčastnili na protestoch alebo zapojili do štrajkov, boli prepustení zo zamestnania. Na ich podporu sa koná zbierka, v ktorej je podľa portálu TUT.by už 2,7 milióna dolárov. Prispelo do nej vyše 37.000 ľudí z Bieloruska i zahraničia.