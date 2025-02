Minister Blanár navštívi Prahu: Šéf českej diplomacie prezradil, čo sa ho chce opýtať!

Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský chce so slovenským rezortným partnerom Jurajom Blanárom, ktorý v utorok navštívi Prahu, hovoriť aj o postoji Slovenska k súčasným snahám o začatie mierových rokovaní, ktoré by mali viesť k ukončeniu vojny na Ukrajine a postoji Európy. Uviedol to v pondelok v relácii Interview ČT24 s tým, že niektoré európske krajiny vrátane Maďarska možno nebudú chcieť byť súčasťou európskeho riešenia.