Takmer každý za svoj život určite zažil nepríjemnosti v slovenských vlakoch. Preplnené uličky, smrad, nefunkčné toalety, sedenie na batožinách či nefungujúcu klímu počas horúcich letných dní. No áno, ako sa hovorí, za málo peňazí veľa muziky nečakaj - alebo teda veľa luxusu. Ak vám práve luxus chýba pri vašich cestovateľských dobrodružstvách, má to svoje riešenie.

Zdroj: Veselsky Michalchaela

Van Helsing sa na ňom vydal skoliť grófa Draculu. James Bond mal v jednom z jeho kupé románik s krásnou Ruskou a Agatha Christie o ňom napísala jednu z najlepších detektívok literárnej histórie. Legendárny vlak Orient Express, ktorý je sám o sebe desaťročia symbolom luxusu a noblesy, bude po novom vyrážať už aj z vlakových staníc na skok od Slovenska, a to z Budapešti a Prahy. Vzdialenosť teda pre fanúšikov legendárneho vlaku či skôr luxusného hotela na kolesách, ktorý prvýkrát vypravili z parížskej stanice Gare de l'Est 5. októbra 1883, už problémom rozhodne nebude. Odradiť vás však od nezabudnuteľného zážitku môže cena.

Prvá cesta Orient Expressu Za vznikom vlaku stojí Belgičan Georges Nagelmacker, ktorý pred takmer 140 rokmi pozval 40 známych na výlet svojím prepychovým vlakom. Všetko sa teda začalo 4. októbra 1883, keď sa Orient Express vydal na cestu z Paríža do Konštantínopolu (dnešný Istanbul). Cestujúci obklopení vymoženosťami luxusu a komfortu si vychutnávali cestu 70 hodín. Pre Európu znamenal tento revolučný vlak prvý transkontinentálny rýchlik, ktorý pokrýval trať dlhú 2 740 kilometrov. V tom čase bolo toto spojenie s Áziou najrýchlejšie a záujem stále rástol.

Lístok z Budapešti do Paríža či Londýna sa začína na 3 785 librách, čo je v prepočte 4 478 eur v základnej kajute. Za tú najluxusnejšiu si však ešte priplatíte. O niečo lacnejšie vás bude stáť cesta z Prahy do rovnakých destinácií. Tá sa totiž začína na sume 3 353 libier, čo je v prepočte 3 967 eur. Cesta historickým vlakom trvá síce len jednu noc, no v cene lístka sú zahrnuté aj občerstvenie, ktoré vám steward prinesie priamo do vašej kajuty, luxusná večera v jednom z reštauračných vozňov a kontinentálne raňajky. Samozrejme, na zážitku pridajú aj luxusne zariadené kupé, ktoré pripomínajú skôr hotelové izby na kolesách.

Najluxusnejšie kajuty s označením Grand pritom pripomínajú malý apartmán zložený zo spálne, pohodlnej spoločenskej miestnosti, vlastnej kúpeľne a toalety. Cesta týmto vlakom však nie je pre každého. Na tenisky, žabky či rifle rovno zabudnite. Minimálne počas večere sa vo vlaku vyžaduje dress code v podobe spoločenského oblečenia. Keď sa už teda na túto dobrodružnú cestu vydáte, nezabudnite si pribaliť elegantné šaty a partnerovi slušivý oblek.

