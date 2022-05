Nemecká hardrocková skupina Scorpions pozmenila text svojej slávnej skladby Wind of Change, ktorá podľa jej autora, speváka Klausa Meineho, "romantizuje Rusko".

Hudobník k tomuto kroku pristúpil v súvislosti s ruskou vojenskou a politickou agresiou voči Ukrajine, informoval v utorok denník The Guardian. "Neviem si dobre predstaviť, že by som ešte niekedy zaspieval túto skladbu tak ako v minulosti. Jednoducho už nie je správne romantizovať Rusko slovami 'Kráčam popri rieke Moskva / Do Gorkého parku / Nechaj spievať svoju balalajku'," povedal Meine v rozhovore pre týždenník Die Zeit.

Počas prebiehajúceho amerického a európskeho turné sa rozhodol zmeniť úvodné slová textu na "Teraz počúvajte moje srdce / Vraví, že Ukrajina / Čaká na zmenu vetra". Úpravou prešla aj druhá sloha textu: "Temná a osamelá noc / Naše sny však nikdy nezomrú / Čakáme na zmenu vetra".

Pieseň je všeobecne vnímaná ako "soundtrack" k obdobiu ekonomických a spoločenských zmien v bývalom Sovietskom zväze, ktoré predznamenali koniec studenej vojny. Meine (74) sa pri komponovaní skladby inšpiroval účasťou Scorpions na Moskovskom hudobnom festivale mieru v auguste 1989. Pieseň vyšla v januári 1991 a stala sa celosvetovým hitom.

Spevák v zmienenom rozhovore pre Die Zeit zároveň pripomenul, že skupina odvtedy odohrala na Ukrajine viacero koncertov vrátane vystúpení v mestách Doneck, Charkov a Odesa.