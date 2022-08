Najprv nás ubíjal chaos na letiskách, meškajúce či odrieknuté lety, nekonečné čakanie či dokonca strata batožiny. Za tým všetkým je nedostatok pracovníkov letísk a leteckých spoločností. Ich počet sa nepodarilo optimalizovať ani teraz v lete, takže mnohí prežili na letiskách bezútešné hodiny čakania.

A teraz prichádza ďalšia rana! Najznámejšia a najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť Rynair zvyšuje ceny leteniek. Ako vyhlásil jej šéf Michael O´Leary, pre zdražovanie všetkého možného vrátane ropy musia zdražiť aj oni. „Naše lacné promo ceny leteniek za euro, ale ani za 9,99 eura v najbližších rokoch neuvidíte,” vyhlásil pre rádio BBC 4.

Michael O´Leary, šéf spoločnosti Rynair, potvrdil zdražovanie. Zdroj: internet

Na čo sa teda máme pripraviť? „Priemerná cena letenky spoločnosti Rynair bude v nasledujúcich piatich rokoch zhruba 50 eur,” vyčíslil.

Zdražovanie leteniek je spojené aj so samotnou prevádzkou lietadiel. Európska únia sa snaží obmedziť splodiny, takže emisné povolenky sú čoraz drahšie.

Aj nízkonákladová letecká spoločnosť Rynair ide zdražovať letenky. Zdroj: archív

Výrazne drahšie letenky a veľa neistoty pre neustále rušenie letov! Tak vidia blízku budúcnosť leteckej prepravy odborníci. Podľa prieskumu úverovej poisťovne Allianz Trade budú turbulencie v európskom letectve pokračovať. „Rušenie letov sa v Európe stáva novým štandardom. Je to jediný spôsob, ako si letecké spoločnosti môžu udržať svoje ziskové rozpätie v čase extrémne vysokých cien paliva. Nelietaním šetria palivo aj mzdové náklady,“ vysvetlil Johan Geeroms, riaditeľ pre poistenie rizík pre Benelux v Allianz Trade.

Šetrenie na personáli je pre európske firmy dôležité. Štvrtina ich obratu ide totiž na mzdy, takže aj ziskovosť európskych aerolínií je najnižšia na svete. A podľa odborníkov to zrejme nezachránia ani avizované drahšie letenky. Ceny leteniek klesli v Európe od roku 2014 do roku 2020 o 39 %. Johann Geeroms z Allianz Trade tvrdí, že tento rok sa obdobie lacných leteniek končí. „Očakávame, že do konca tohto roka budú ceny lístkov o 21 % vyššie,” upozorňuje.



