Kuleba má pre Rusov DRSNÝ odkaz: Ak sa vám nepáči ZÁKAZ cestovania, sťažujte sa KREMĽU! ×

Rusi, ktorí nesúhlasia s návrhom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na zavedenie zákazu cestovania pre ruských občanov do krajín EÚ, by mali svoje sťažnosti smerovať Kremľu. V sobotu to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.