Ukrajina a Rusko sa počas utorňajšieho mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v New Yorku opäť navzájom obvinili z útoku na Kachovskú priehradu na juhu Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúr DPA a Reuters.

Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyslycja obvinil Moskvu z odpálenia "bomby hromadného ničenia". Hovoril o "akte ekologického a technologického terorizmu". Na druhej strane podľa ruského veľvyslanca pri OSN Vasilija Nebenziu išlo o "zámernú sabotáž, ktorú vykonal Kyjev", a ktorá by sa mala označiť za "vojnový zločin alebo teroristický čin". Ani jeden z nich pre svoje tvrdenia neposkytol žiadne dôkazy, píše Reuters.

O mimoriadne zasadnutie BR OSN požiadalo Rusko aj Ukrajina. Na otázku, či Spojené štáty vedia, kto je za zničenie priehrady zodpovedný, zástupca amerického veľvyslanca pri OSN Robert Wood ešte pred samotným zasadnutím povedal: "Vôbec si nie sme istí. Domnievame sa, že v najbližších dňoch budeme mať viac informácií". Podľa neho však nedáva zmysel, aby Ukrajina také niečo urobila svojmu vlastnému ľudu a svojmu územiu.

Generálny tajomník OSN António Guterres ešte pred zasadnutím uviedol, že OSN nemá nezávislé informácie o okolnostiach, ktoré viedli k zničeniu Kachovskej priehrady. "Jedna vec je však jasná. Je to ďalší zničujúci dôsledok ruskej invázie na Ukrajinu," uviedol. Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths na zasadnutí BR OSN povedal, že "úplný rozsah katastrofy sa naplno prejaví až v najbližších dňoch". "Už teraz je však jasné, že to bude mať vážne a ďalekosiahle následky pre tisíce ľudí na juhu Ukrajiny na oboch stranách frontovej línie," dodal.

Útok vyšetrujú britské spravodajské služby

Britský premiér Rishi Sunak v utorok neskoro večer povedal, že britská armáda a spravodajské služby zisťujú, či Rusko vyhodilo do vzduchu priehradu na juhu Ukrajiny. Podľa neho je však ešte "príliš skoro" vyvodzovať "definitívne závery". TASR správu prevzala v noci na stredu z agentúry AFP.

Sunak označil zničenie Kachovskej vodnej nádrže pod kontrolou Ruska za "najväčší útok na civilnú infraštruktúru" od začiatku vojny. "Naša armáda a spravodajské služby to momentálne vyšetrujú... ale nemôžem povedať, či šlo o úmyselný čin," povedal premiér novinárom na ceste do Spojených štátov. "Útoky na civilnú infraštruktúru sú otrasné. V tomto konflikte sme už také prípady videli, ale je ešte príliš skoro na to, aby sa dali vyvodiť definitívne závery," dodal.

Sunak potvrdil, že o situácii na Ukrajine bude diskutovať s americkým prezidentom Joeom Bidenom na štvrtkovom stretnutí v Bielom dome. Tiež pripomenul, že Británia poskytla zdroje a finančné prostriedky na podporu OSN a Červeného kríža, ktoré môžu svoje zdroje presmerovať najmä na humanitárnu pomoc a pomoc pri evakuáciách obyvateľov v zasiahnutej oblasti. "Už sme mysleli dopredu na situácie, ako je táto, a som rád, že Spojené kráľovstvo naďalej podporuje Ukrajinu mnohými rôznymi spôsobmi," dodal.

Zelenskyj označil zničenie priehrady za environmentálnu bombu hromadného ničenia

