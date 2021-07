Podľa WHO by očkovanie nemalo byť jedinou podmienkou vstupu do krajiny vzhľadom na to, že nie všade vo svete je rovnaký prístup k vakcínam a občania chudobnejších štátov by takto mohli byť diskriminovaní.

Zdroj: Profimedia

EÚ od začiatku júla zaviedla digitálny covidpas, ktorý má zjednodušiť cestovanie v rámci 27-členného bloku, predovšetkým v súvislosti s letnou dovolenkovou sezónou.