Kráľ má podľa vlastných slov tento región v "krvi" ako jeden z potomkov Vlada Napichovača. Dodal, že "v Rumunsku sa vždy cítil ako doma". Kúpil tu tiež niekoľko pôvodných domov a založil nadáciu na záchranu historického dedičstva. Ako dlhoročný obhajca životného prostredia Sedmohradsko nazval "doslova poslednou nedotknutou oblasťou".



V rámci svojej prvej zahraničnej návštevy od korunovácie 6. mája Karol III. navštívi dediny Valea Zalanului a Viscri. Prvýkrát bol vo Viscri pred štvrťstoročím, v roku 1998.



Dan Spataru z kancelárie starostu povedal, že jeho návšteva má po korunovácii "formálnejšiu, oficiálnejšiu" povahu. "Keď sem príde, uvoľní sa, viac sa usmieva - už to nie je ten oficiálny, prísny človek," povedal. "Je nám to ľúto, predtým bola atmosféra uvoľnenejšia. Teraz je to trochu tuhšie," povedal Spataru o sprísnení bezpečnosti.



"Pred desiatimi rokmi sa Charles voľne prechádzal, chodil do dvorov dedinčanov, objavoval ich bez toho, aby ho niekto chránil,“ povedal majiteľ penziónu Alexandru Toader. "Teraz to už nemôže robiť," dodal. V posledných týždňoch preto musel na úradoch vysvetľovať, koho sa teraz chystá ubytovať.



Dnešný britský kráľ kúpil svoj prvý dom vo Viscri v roku 2016. Prilákali ho sem prašné cesty s konskými povozmi a pestrofarebné domy zasadené do zelených kopcov. Zamýšľal si ho obnoviť v pôvodnej podobe na príležitostné sídlo, neskôr sa zmenilo na múzeum venované botanike, čo je jeho ďalšia vášeň.



V Bukurešti environmentálne zameraný panovník pochválil Rumunsko, že je stále "domovom pre mnohé druhy flóry a fauny, ktoré inde v Európe a vo svete zmizli alebo sú ohrozené".



Mihai Eminescu Trust s finančným prispením bývalého princa obnovuje v Sedmohradsku pôvodné budovy tradičnými metódami a s použitím miestnych materiálov. Prezidentka nadácie Caroline Fernolendová uviedla, že kráľa v utorok v opevnenom kostole zapísanom na zozname UNESCO privíta približne 200 miestnych obyvateľov. "Nebudeme nič prikrášľovať, krása tam už je," povedala s tým, že hodnota Viscri spočíva v "ľuďoch a existujúcom dedičstve".