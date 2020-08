Podľa 17-ročnej aktivistky Belly Lack si za koronavírus môže ľudstvo samo, podobne ako aj za ostatné epidémie, ktoré sa na človeka preniesli zo zvierat.

Environmentalistka a konverzacionistka Bella Lack z juhozápadného Londýna je veľvyslankyňou mládeže pre Nadáciu Born Free Foundation. Zdroj: instagram

Dospievajúca aktivistka tvrdí, že koronavírus a ďalšie zoonotické choroby sú vedľajším produktom týrania planéty. Environmentalistka a konverzacionistka Bella Lack z juhozápadného Londýna je veľvyslankyňou mládeže pre Nadáciu Born Free Foundation, ktorá v piatok ráno prehovorila o svojom aktivizme. V rozhovore tvrdila, že veľa štúdií preukázalo, že vírus, ktorý pochádza zo zvierat, ako sú napríklad sars, mers a koronavírus, má priame spojenie s vysokou mierou ničenia prírody ľuďmi.

Anketa Súhlasíte s Bellou, že ničenie prírody a zasahovanie do prirodzeného prostredia zvierat vedie k nebezpečným ochoreniam? Áno 74%

Nie 26% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Nie je to viera. Ukázalo sa to v mnohých štúdiách, čím viac zasahujeme do prírody, najmä hlboko do lesov, kde sme predtým neboli, oslabujeme štít medzi nami a vírusmi. Pretože 70 % chorôb sú zoonotické, pochádzajú zo zvierat, čo skutočne súvisí so skutočnosťou, že ničíme prírodu vysokou mierou. Čím viac budeme naďalej oslabovať prírodný svet, tým viac sa oslabujeme aj my,"uviedla mladá žena, ktorá je presvedčená, že ľudia by mali prírodu začať viac chrániť, ako ju neustále ničiť a rozširovať svoje betónové územia. Pri svojich tvrdeniach sa pritom opiera o vedecké štúdie a poznatky.