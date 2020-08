Najskôr bolo počuť výbuch, potom prišli otrasy a nakoniec tlaková vlna, ktorá porozbíjala okná a poškodila budovy do 10 kilometrov! Libanonská metropola Bejrút, ktorú malo v hľadáčiku množstvo turistov, sa 4. augusta zmenila na nepoznanie. Výbuch skladu s 2 750 tonami horľavého dusičnanu amónneho mal silu menšej atómovky.

Explózia zrovnala so zemou všetky budovy! Akoby nestačilo, že v Libanone je štátny bankrot a že krajinu postihla ekonomická a zdravotná kríza, po novom sa musí vyrovnávať aj s ďalšou katastrofou. Výbuch skladu v prístave libanonskej metropoly Bejrút usmrtil 135 ľudí a ďalších približne 5 000 utrpelo zranenia. Do krajiny začala letecky prichádzať pomoc a libanonskí lídri sa snažia poradiť si s rozsiahlymi škodami po mohutnej explózii, ale aj so šokom obyvateľov.

Vo verejnosti narastá hnev proti vládnucej elite, ktorú obviňujú z chronicky zlého spravovania krajiny a z nezodpovednosti, lebo viedli až k takejto katastrofe. Správa prístavu v Bejrúte a colný úrad sú notoricky známe ako jedny z najskorumpovanejších a najvýnosnejších inštitúcií v Libanone, kde sa pri moci striedajú rôzne frakcie a politici, aj z hnutia Hizballáh.

Ľudia pomáhajú zranenému mužovi na ulici po masívnej explózii v Bejrúte 4. augusta 2020. Libanonskou metropolou Bejrút otriasli v utorok dva mohutné výbuchy. Zdroj: Hassan Ammar

Vyšetrovanie sa momentálne sústreďuje na to, ako sa mohlo stať, že 2 750 ton dusičnanu amónneho, vysoko výbušnej chemikálie používanej v hnojivách, bolo v zariadení uskladnených šesť rokov a prečo sa s tým nič neurobilo. Muži zákona sa zamerali na možné zanedbanie pri skladovaní priemyselného hnojiva a vláda nariadila domáce väzenie niekoľkým predstaviteľom prístavu. Ich presný počet však neuviedla.

VIDEO: Aktuálne z Bejrútu, ktorým v utorok otriasli dva výbuchy

Podľa súkromnej libanonskej televízie LBC International doviezla do krajiny 2 750 ton dusičnanu amónneho nákladná loď Rhosus, ktorú vlastnil ruský občan Igor Grečuškin. Po poruche v Bejrúte sa Grečuškin prestal o loď zaujímať, pretože podľa členov posádky im nedokázal primerane zaplatiť. Nebezpečný náklad tak údajne vyložili do prístavného skladu, kde ostal niekoľko rokov.

Bejrút po výbuchu. Zdroj: Twitter

Straty spôsobené výbuchom sa odhadujú na 10 až 15 miliárd dolárov. Skazu a jej dosah na budúcnosť si najviac uvedomujú obyvatelia krajiny. „Bejrút, ako ho poznáme, je preč a ľudia si nedokážu znovu vybudovať životy,“ povedala Amy, keď zametala sklo v malej uličke vedľa vysokej budovy, ktorá slúžila aj ako sídlo slávneho libanonského módneho návrhára a bola významným bodom tejto štvrte. „Je to peklo. Ako toto ľudia môžu prežiť? Čo budú robiť?“dodala žena a vinu pripísala predstaviteľom, lebo podľa nej sú nezodpovední a „hlúpi“. Nemocnice sú preplnené ranenými ľuďmi. Jedna, ktorú výbuch poškodil, musela evakuovať všetkých svojich pacientov a premiestniť ich na neďaleké pole, kde sa o nich môžu zdravotníci starať.