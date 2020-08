Bývalá herečka Meghan Markle, ktorá v utorok oslávila už svoje 39. narodeniny, bola pred stretnutím princa Harryho doslova nespútanou ženou. Tvrdo pracovala na svojej kariére a úspechu, cestovala po svete a svoju popularitu sa snažila využívať hlavne v otázkach nerovnosti pohlaví. Meghan už, ako malé dievčatko pociťovala nerovnováhu a určitý druh sexizmu, ktorý staval ženy do pozície skôr domácich paničiek ako rovnocenných a inteligentných bytostí.

Princ Harry a Meghan Markle Zdroj: Profimedia.sk

Aj to bolo jedným z dôvodov prečo sa snažila žiť svoj život naplno, vytvoriť si prostredie stability a nezávislosti. To všetko sa jej podarilo vďaka práci a odhodlaniu, až kým do jej života nevstúpil princ Harry. Ich vzťah a s ním spojené pravidlá kráľovskej rodiny tak nabúrali všetky Meghanine presvedčenia. A ako to nakoniec dopadlo vieme všetci. Meghan úlohu v kráľovskej rodine nezvládla a spolu s Harrym utiekli do Los Angeles. Ako žila Meghan, než spoznala Harryho, nájdete na nasledujúcich stranách.

Článok pokračuje na ďalšej strane.