Na „mierovú misiu", ako nazýva vojenský konflikt Moskva, doplácajú civilisti, ale prakticky aj celý svet. Pre napätie medzi krajinami stúpajú ceny ropy a plynu, čo sme už pocítili aj na Slovensku, a existujú obavy, že Rusko by mohlo pri ďalšej eskalácii zatvoriť kohútik. Čo by sa muselo stať, aby vojne u našich susedov konečne odzvonilo? K slovu sa dostal aj veterán,, ktorý v roku 2011 zlikvidoval teroristu a zakladateľa al-Káidy Usámu bin Ládina.

Rusko v nedeľu oznámilo, že v mierových rokovaniach s Ukrajinou zaznamenalo „pokrok". Britské médiá považujú toto tvrdenie za akési malé svetielko nádeje a denník Daily Mail dúfa, že mierové rozhovory medzi krajinami by mohli mať konečne „pozitívny výsledok“. „Ak porovnáme pozície oboch delegácií na začiatku rozhovorov a teraz, vidíme významný pokrok," povedal Leonid Sluckij, člen ruského vyjednávacieho tímu, pre stanicu RT. „Očakávam, že tento pokrok by sa mohol v priebehu najbližších dní rozvinúť do jednotného postoja oboch delegácií v dokumentoch, ktoré sa majú podpísať," dodal.

Mierové rokovania

Nádej na ukončenie vojenského konfliktu vyjadril aj poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľaklaj. Na Twitteri napísal, že Rusko prestalo vydávať „ultimáta" a namiesto toho „pozorne počúva našim stanoviskám". Rovnaký názor má aj samotný ukrajinský prezident. Zelenskyj taktiež povedal, že v pláne je aj stretnutie so samotným Putinom hoci je „táto cesta ťažká, no potrebná“.

Tretie kolo mierových rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom. Zdroj: TASR

Žiadny botox, ale choroba

V hre je však aj Putinovo zdravie. Ruský prezident už nie je najmladší a špekuluje sa, že sa mu počas „mierovej misie" výrazne pohoršilo, čo sa odzrkadlilo aj na jeho výzore. Šéf Kremľa je na najnovších fotografiách podivne nafúknutý a bledý, čo by nahrávalo do karát Pentagónu, podľa ktorého trpí onkologickým ochorením, demenciou či Parkinsonovou chorobou. Podľa medializovaných informácií sa tiež správa čoraz čudnejšie, svojich ľudí si drží od tela a takmer vôbec sa neusmieva. Zmenu v jeho správaní si podľa Daily Mailu stihli všimnúť aj vysokopostavení funkcionári v Kremli.

Putin je v posledných mesiacoch v tvári zaliaty, čo podľa odborníkov znamená, že trpí vážnou chorobou Zdroj: picture alliance

Vojna nejde podľa Putinovho plánu

Rovnako ako so zhoršujúcim sa zdravotným stavom Putina, nepočítalo Rusko ani s tým, že sa vojna na Ukrajine predĺži. Denníky Financial Times (FT) a New York Times (NYT) v pondelok nadránom uviedli, že Moskva požiadala Peking o poskytnutie vojenského materiálu na použitie na Ukrajine a taktiež o ekonomickú pomoc na zmiernenie dosahu sankcií zo Západu. Zaseknutý konvoj pred Kyjevom, zastaralá technika vojakov, ktorá môže ísť akurát tak do šrotu, či jedlo po záruke, ktoré majú zbalené, sú iba dôkazom toho, že Rusko počítalo s tvrdou a bleskovou inváziou - čo sa im nepodarilo.

Putina zbraňami ani sankciami nezastavíte

K slovu sa dostal aj americký veterán, ktorý v roku 2011 zlikvidoval teroristu a zakladateľa al-Káidy Usámu bin Ládina. Podľa Roba O’Neilla existuje iba jediná možnosť, ako Putina zastaviť. „Šialenca s jadrovými zbraňami nezastavíte," povedal pre Daily Mail a zároveň sa zastal ruských vojakov. „Väčšina z nich tam nechce byť. Je to len kvôli jednému chlapovi z Kremľa, ktorý stratil rozum," povedal na rovinu. Putina podľa jeho slov dokážu nadobro „odstrániť” len jeho najbližší spolupracovníci a žiadne tvrdé sankcie zo Západu.

Americký veterán Rob O’Neill, ktorý v roku 2011 zabil Usámu bin Ládina. Zdroj: Twitter/Rob O’Neill

