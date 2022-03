Legislatívu, ktorú ostro kritizovali predsedovia krajinských vlád s tým, že obmedzuje im dostupné opatrenia, podporilo 364 členov Spolkového snemu, kým 277 hlasovalo proti a dvaja sa hlasovania zdržali.

Návrh zákona predložila spolková koaličná vláda zložená zo sociálnych demokratov (SPD), Zelených a liberálnej Slobodnej demokratickej strany (FDP). Všetky opozičné strany sa vyslovili proti, píše DPA.

V piatok popoludní legislatívu podporila aj druhá komora nemeckého parlamentu, Spolková rada (Bundesrat), ktorú tvoria predstavitelia zo 16 spolkových krajín.

Schválením legislatívy bude zrušená povinnosť nosenia rúšok všade okrem zariadení, kde sa nachádzajú zraniteľní ľudia, pripomína DPA. Jednotlivé spolkové krajiny však budú naďalej môcť vyžadovať ich nosenie vo verejnej doprave. Krajinské parlamenty budú tiež schopné vrátiť obmedzujúce opatrenia do platnosti v "ohniskách", keď sa počet prípadov nákazy lokálne opäť zvýši.

Obmedzenia súvisiace s koronavírusom, ako sú testovanie a očkovanie potrebné na vstup do rôznych oblastí verejného života, by sa na základe nového zákona mali zrušiť od nedele (20. marca). Všetky spolkové krajiny však oznámili, že využijú prechodné obdobie, počas ktorého zostanú opatrenia v platnosti do 2. apríla, píše DPA.