Počty prípadov nákazy totiž klesajú a zaočkovaných obyvateľov pribúda, vysvetlila tlačová agentúra AFP.

Uvoľnili sa tiež pravidlá pre cestujúcich z EÚ, opatrenia zmiernili i kultúrne zariadenia, a to v súlade s fázovým znovuotváraním Francúzska pre letné mesiace.

Návrat k jednoduchým radostiam života ľudia privítali. "Je to potešenie dať si kávu vo vnútri. Normálny život sa postupne obnovuje," povedal zamestnanec v doprave Hammou Mraoui, keď si pochlipkával z kávy v bare na parížskom predmestí Meudon.

Majiteľ baru Christophe Guedes povedal, že je to citeľná zmena obsluhovať znovu vo vnútri.

"Znie mi to takmer čudne, keď zákazník povie 'kávu dovnútra, prosím'. Ale je to obrovská úľava," uviedol pre AFP.

Zákaz vychádzania

Zákaz nočného vychádzania sa teraz začína neskôr – o 23.00 h namiesto 21.00 h. Úplne ho zrušia 30. júna, ak všetko pôjde podľa plánu. Nové opatrenia tiež znamenajú, že diváci si budú môcť vychutnať do noci trvajúce zápasy pred finále tenisového turnaja French Open v Paríži, predtým ich o 21.00 h poslali preč.

V kaviarňach a reštauráciách môžu pri stole sedieť šiesti ľudia a fitness centrá sú opäť otvorené pre klientov aj vo vnútri. Cestovanie do Francúzska bude od stredy tiež jednoduchšie, hranice sú pre obyvateľov EÚ úplne otvorené.

