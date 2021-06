Ako sa vraví, aj majster tesár sa občas sekne. Inak to nie je ani v prípade dizajnérskych skvostov, ktoré zverejnil zábavný portál BoredPanda a ktoré pravdepodobne radšej nemali nikdy uzrieť svetlo sveta.

Zdroj: reprofoto BoredPanda

Len nedávno sme vás pritom pobavili článkom o interiérových vychytávkach, ktoré by azda nevymyslelo ani legendárne kreslené duo domácich majstrov Pat a Mat a už pre vás máme novú nádielku dizajnérskych skvostov, nad ktorými sa vám miestami až rozum zastaví. Ako sa vraví, každý má občas "deň blbec", keď sa nič nedarí.

Podobný deň mali pravdepodobne aj autori týchto dizajnérskych skvostov, ktorým ich bizarné nápady nevyšli pravdepodobne podľa predstáv. No veď len si povedzme, kto z nás by si kúpil posteľnú bielizeň, ktorá vyzerá ako po krvavom masakri motorovou pílou, nočnú lampičku so svietiacou hlavou dieťaťa či desivú plynovú masku inšpirovanú Mickey Mousom? Na nasledujúcich stranách nájdete to najhoršie z najhoršieho, čo kedy uzrelo svetlo sveta.

