PK 18 Blackpool - Britský premiér Boris Johnson reční na univerzite Blackpool and The Fylde College v britskom meste Blackpool vo štvrtok 9. júna 2022. FOTO TASR/AP Britain's Prime Minister Boris Johnson makes a speech at Blackpool and The Fylde College in Blackpool, England, Thursday June 9, 2022. (Peter Byrne/Pool via AP)

Zdroj: Peter Byrne