Bývalý britský premiér Boris Johnson v sobotu priletel do Británie po krátkej dovolenke v Karibiku, aby sa mohol uchádzať o post lídra Konzervatívnej strany – a teda aj post predsedu vlády. Deje sa tak po tom, čo vo štvrtok svoju rezignáciu ohlásila britská premiérka Liz Trussová. Uviedli to britské médiá, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Johnson (58) sa z funkcie lídra konzervatívcov rozhodol odstúpiť v júli po sérii škandálov. Stranícky aj premiérsky úrad napokon opustil začiatkom septembra.

Jeho očividnú snahu o návrat do úradu len po niekoľkých týždňoch už odsúdila opozícia. Nesúhlasia s ňou dokonca ani niektorí členovia vládnej Konzervatívnej strany, ktorí tvrdia, že Británia potrebuje stabilitu a jednotu. "Musíme ísť dopredu, nie späť," povedal bývalý britský vicepremiér Dominic Raab pre britskú spravodajskú stanicu Sky News.

Meno nového lídra britskej Konzervatívnej strany – a teda aj budúceho premiéra – by mohlo byť známe do budúceho piatku (28. októbra), povedal vo štvrtok šéf parlamentného výboru Konzervatívnej strany (takzvaného Výboru 1922) Graham Brady. Kandidáti na post lídra strany potrebujú podporu najmenej 100 poslancov parlamentu, pričom nominovať ich je možné do budúceho pondelka 14.00 h miestneho času (15.00 h SELČ), dodal Brady.

Prvým kandidátom, ktorému sa podarilo získať dostatočný počet poslaneckých nominácií, sa pravdepodobne stal bývalý britský minister financií Rishi Sunak, napísala AFP s odvolaním na poslancov Konzervatívnej strany. Sunak ani Johnson svoju kandidatúru ešte oficiálne neoznámili. O post nového lídra britskej Konzervatívnej strany sa bude uchádzať líderka Dolnej snemovne parlamentu Penny Mordauntová. Svoju kandidatúru oznámila v piatok.

Dosluhujúca premiérka Trussová uviedla, že vo funkcii zostáva, pokiaľ nebude vybraný jej nástupca.