Táto obľúbená hra sa odvtedy rozšírila do celého sveta, pričom sa v nej konajú i turnaje a odhaduje sa, že jej verzie hrajú každý deň milióny ľudí. Kadži podľahol rakovinovému ochoreniu, informovala v utorok stanica BBC s odvolaním sa na vyhlásenie spoločnosti Nikoli.

Maki Kadži sa narodil v roku 1951 v Sappore na severojaponskom ostrove Hokkaido. Po tom, ako zanechal štúdium na univerzite Keio, založil časopis Nikoli, ktorý sa zameriaval na rébusy a hlavolamy. Prvé číslo vyšlo v auguste 1980.

Časopis sa najviac preslávil hrou sudoku, ktorej pôvod je však nejasný. Niektorí jej vznik pripisujú švajčiarskemu matematikovi Leonhardovi Eulerovi, zatiaľ čo ďalší tvrdia, že hra sa dostala do arabského sveta z Číny cez Indiu v 8. alebo 9. storočí, uvádza denník The New York Times.

Francúzske noviny uverejnili množstvo prvotných verzií hry koncom 19. storočia, ale za tvorcu jej modernej verzie je často označovaný americký architekt Howard Garns. Ten ju v 70. rokoch publikoval pod názvom Number Place.

Kadži si hru všimol v roku 1984, následne ju zdokonalil a spopularizoval pod názvom sudoku, čo je skratka výrazu "súdži wa dokušin ni kagiru" (číslice majú byť samostatné). Hra však celosvetovú popularitu získala až v roku 2004, keď ju publikoval britský denník The Times.

Kadži si nezaobstaral na názov "sudoku" ochrannú značku a neprofitoval z obrovského úspechu tejto hry. Podľa jeho slov bola radosť ľudí z jej riešenia dôležitejšia než peňažná odmena.