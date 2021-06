Jágr odmietol byť tvárou očkovacej kampane: Hokejista vakcínu nechce!

Český hokejista Jaromír Jágr sa odmietol zapojiť do očkovacej kampane. Ponuku od premiéra Andreja Babiša odmietol so slovami, že on sám sa teraz zaočkovať nemieni; uviedol, že má dostatok protilátok.